Москва8 ноя Вести.Украина слепила образ "политического украинца" из самых негативных частей национального характера. Об этом ИС "Вести" рассказал политолог Сергей Михеев.

Он рассказал, какие цели преследует киевский режим, борясь с канонической Украинской Православной Церковью (УПЦ).

Если ты типа за Украину тебе можно все. Можно, значит, избивать, насиловать, грабить, убивать, резать, пытать. Нет ничего там святого, нет правды-неправды, есть только вот "Я за Украину". Поэтому они вот из самых гадких вообще частей, так сказать, национального характера слепили вот этого политического украинца. Это и есть квинтэссенция современного украинского государства… Недаром они так ожесточенно борются с канонической Украинской Православной Церковью (УПЦ), недаром