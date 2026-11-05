Теолог Малицкая заявила, что Киев целенаправленно борется с православием Теолог Малицкая: режим Зеленского намеренно борется с православием

Москва5 ноя Вести.Режим Владимира Зеленского на Украине намеренно борется с православием, чтобы запугать людей и уничтожить духовность, заявила MK.RU теолог Татьяна Малицкая.

Так она прокомментировала убийство боевиками Вооруженных сил Украины священника Русской православной церкви (РПЦ) Александра Соловьева.

Целенаправленное убийство православного священника в зоне СВО - это очередная попытка режима Зеленского запугать и постараться изничтожить духовность, оплотом которой является православная вера сказала Малицкая

Она добавила, что осквернение святынь РПЦ, поджоги храмов, убийства священников и монахов стали для украинских нацистов не просто нормой, а одной из главных задач, что изобличает звериную сущность киевского режима и его руководства.

Клирик Ставропольской епархии РПЦ иерей Александр Соловьев был убит на Сумском направлении 1 ноября при исполнении своего пасторского долга. Он был рядом с российскими военными на передовой с середины 2022 года.