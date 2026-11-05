В зоне СВО погиб клирик Ставропольской епархии Александр Соловьев В зоне СВО погиб клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев

Москва5 ноя Вести.В зоне СВО в результате целенаправленного удара украинского FPV-дрона погиб клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев. Об этом сообщила Русская Православная Церковь (РПЦ).

Трагедия произошла 1 ноября на Сумском направлении.

При исполнении пастырского долга погиб клирик ... Александр Соловьев … До последнего вздоха священник оставался со своими пасомыми, разделив с ними смертную опасность боевых будней говорится в материале, опубликованном на сайте РПЦ

Отмечается, что отец Александр находился рядом с защитниками на передовой с середины 2022 года : он исповедовал и причащал бойцов, напутствовал их перед штурмовыми задачами и поддерживал раненых.