Москва5 нояВести.В зоне СВО в результате целенаправленного удара украинского FPV-дрона погиб клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев. Об этом сообщила Русская Православная Церковь (РПЦ).
Трагедия произошла 1 ноября на Сумском направлении.
При исполнении пастырского долга погиб клирик ... Александр Соловьев … До последнего вздоха священник оставался со своими пасомыми, разделив с ними смертную опасность боевых буднейговорится в материале, опубликованном на сайте РПЦ
Отмечается, что отец Александр находился рядом с защитниками на передовой с середины 2022 года : он исповедовал и причащал бойцов, напутствовал их перед штурмовыми задачами и поддерживал раненых.