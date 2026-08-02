Москва2 авг Вести.Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан в интервью ИС "Вести" прокомментировал трагическую гибель монаха Рафаила, насельника Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря, ставшего жертвой атаки БПЛА ВСУ.

Владыка подчеркнул, что эта трагедия пополнила внушительный перечень священнослужителей, погибших в результате украинских атак.

Мы по-человечески рассматриваем это, конечно, как трагедию. Это гибель нашего собрата. Но с позиции христианина мы благодарим Господа за то, что он принимает наши жертвы, понимаете? Вот эти наши собратья до конца выполняли свой христианский долг священнослужителя. Отец Рафаил отдал жизнь - самое дорогое, что у него есть. Он убыл в места своего нового служения к престолу Божьему, где он помолится о нас с нами, а отцу Иллариону мы желаем здравия. Увы, список достаточно велик - скорбный список. Но это наши молитвенники новые за нашу церковь, за наше воинство, они восходят на небо. Они отдали самое дорогое, они выполнили, главную заповедь - нет выше той любви, если кто отдал душу свою за друзей своих ["Положил душу за други своя"]