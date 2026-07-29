Один священнослужитель погиб и один ранен в ЛНР во время атаки БПЛА

В ЛНР из-за атаки дрона погиб монах и ранен настоятель храма Один священнослужитель погиб и один ранен в ЛНР во время атаки БПЛА

Москва29 июл Вести.В ЛНР, 28 июля, во время атаки беспилотника, который ударил по автомобилю со священнослужителями, погиб насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря и ранен настоятель храма. Об этом сообщается на официальном сайте РПЦ.

В результате атаки БПЛА "Хорнет" погиб доброволец, насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисимов) говорится в сообщении

Отец Рафаил нес послушание помощника настоятеля храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской Гвардейской артиллерийской бригады в поселке Городок Ленинградской области.

Также при атаке был ранен настоятель этого храма, помощник командира по работе с верующими военнослужащими одной из войсковых частей иеромонах Иларион (Качур).