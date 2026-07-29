Москва29 июлВести.В ЛНР, 28 июля, во время атаки беспилотника, который ударил по автомобилю со священнослужителями, погиб насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря и ранен настоятель храма. Об этом сообщается на официальном сайте РПЦ.
В результате атаки БПЛА "Хорнет" погиб доброволец, насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисимов)говорится в сообщении
Отец Рафаил нес послушание помощника настоятеля храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской Гвардейской артиллерийской бригады в поселке Городок Ленинградской области.
Также при атаке был ранен настоятель этого храма, помощник командира по работе с верующими военнослужащими одной из войсковых частей иеромонах Иларион (Качур).