МЧС: при ударе дрона ВСУ в ЛНР погиб старшина Сергей Смушек

В МЧС рассказали о пожарном, погибшем при ударе БПЛА в ЛНР МЧС: при ударе дрона ВСУ в ЛНР погиб старшина Сергей Смушек

Москва20 июл Вести.В Главном управлении МЧС РФ по Луганской Народной Республике рассказали о пожарном, который погиб в результате атаки украинского беспилотника.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 19 июля, в Перевальском муниципальном округе. Командир отделения 17 пожарно-спасательной части Артемовска старшина внутренней службы Сергей Смушек вместе с дежурным караулом выехал на тушение пожара.

В результате целенаправленного удара БПЛА по пожарному расчету пять сотрудников МЧС России получили тяжелейшие ранения. К сожалению, Сергей получил травмы, несовместимые с жизнью говорится в заявлении ведомства в MAX

34-летнего пожарного доставили в больницу, где у пострадавшего произошла остановка сердца. Уточняется, что за жизни остальных спасателей борются врачи.

В ГУ МЧС России по ЛНР выразили соболезнования по поводу гибели старшины внутренней службы Сергея Смушека.

Отмечается, что он проходил службу с 2015 года, был награжден медалью "За отличие в службе" III степени. У погибшего пожарного осталась дочь.