Москва20 июлВести.В Главном управлении МЧС РФ по Луганской Народной Республике рассказали о пожарном, который погиб в результате атаки украинского беспилотника.
Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 19 июля, в Перевальском муниципальном округе. Командир отделения 17 пожарно-спасательной части Артемовска старшина внутренней службы Сергей Смушек вместе с дежурным караулом выехал на тушение пожара.
В результате целенаправленного удара БПЛА по пожарному расчету пять сотрудников МЧС России получили тяжелейшие ранения. К сожалению, Сергей получил травмы, несовместимые с жизньюговорится в заявлении ведомства в MAX
34-летнего пожарного доставили в больницу, где у пострадавшего произошла остановка сердца. Уточняется, что за жизни остальных спасателей борются врачи.
В ГУ МЧС России по ЛНР выразили соболезнования по поводу гибели старшины внутренней службы Сергея Смушека.
Отмечается, что он проходил службу с 2015 года, был награжден медалью "За отличие в службе" III степени. У погибшего пожарного осталась дочь.