В Тверской области при пожаре в монастыре погиб священник

Клирик Тверской епархии погиб при пожаре в монастырском доме В Тверской области при пожаре в монастыре погиб священник

Москва15 сен Вести.Клирик Тверской епархии священник Вячеслав Завальный трагически погиб при пожаре в монастыре, сообщается на сайте Тверской митрополии Русской православной церкви.

В ночь на 15 сентября во время пожара в деревянном монастырском доме в Николо-Малице трагически погиб клирик Тверской епархии священник Вячеслав Завальный говорится в публикации

Завальный родился 11 июля 1990 года. В 2012 году окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию, в 2014 году – магистратуру той же академии, получил степень магистра богословия. Служил в Санкт-Петербурге, в 2025 году был переведен в Тверскую епархию.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Решение о месте и времени погребения священника Вячеслава будет принято родственниками.

Епархия выразила соболезнования родным и близким погибшего.