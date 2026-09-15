Москва15 сенВести.Клирик Тверской епархии священник Вячеслав Завальный трагически погиб при пожаре в монастыре, сообщается на сайте Тверской митрополии Русской православной церкви.
В ночь на 15 сентября во время пожара в деревянном монастырском доме в Николо-Малице трагически погиб клирик Тверской епархии священник Вячеслав Завальныйговорится в публикации
Завальный родился 11 июля 1990 года. В 2012 году окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию, в 2014 году – магистратуру той же академии, получил степень магистра богословия. Служил в Санкт-Петербурге, в 2025 году был переведен в Тверскую епархию.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Решение о месте и времени погребения священника Вячеслава будет принято родственниками.
Епархия выразила соболезнования родным и близким погибшего.