Москва3 сенВести.На озере Селигер во время поездки на моторной лодке погиб экс-настоятель Вознесенского собора Твери иеромонах Дионисий (Дмитрий Батраев).
Ранее он был секретарем Тверского епархиального управления и членом Общественной палаты региона. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Трагический инцидент случился 1 сентября.
Иеромонах Дионисий погиб во время поездки на моторной лодке по Селигерусказано в сообщении
Священнослужитель был также известен как талантливый фотохудожник.
В 2020 году митрополит Тверской и Кашинский Савва на полтора года запретил иеромонаха в служении и отправил его на духовное исправление в Свято-Успенский монастырь в Старицу. Причиной стало отступление от монашеского образа жизни.