Иеромонах Дионисий погиб во время поездки на моторной лодке по Селигеру

На Селигере погиб экс-настоятель Вознесенского собора Твери иеромонах Дионисий Иеромонах Дионисий погиб во время поездки на моторной лодке по Селигеру

Москва3 сен Вести.На озере Селигер во время поездки на моторной лодке погиб экс-настоятель Вознесенского собора Твери иеромонах Дионисий (Дмитрий Батраев).

Ранее он был секретарем Тверского епархиального управления и членом Общественной палаты региона. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагический инцидент случился 1 сентября.

Иеромонах Дионисий погиб во время поездки на моторной лодке по Селигеру сказано в сообщении

Священнослужитель был также известен как талантливый фотохудожник.

В 2020 году митрополит Тверской и Кашинский Савва на полтора года запретил иеромонаха в служении и отправил его на духовное исправление в Свято-Успенский монастырь в Старицу. Причиной стало отступление от монашеского образа жизни.