Тело мужчины обнаружено в реке Волге в Тверской области, организована проверка

Тело мужчины обнаружено в реке Волге в Тверской области Тело мужчины обнаружено в реке Волге в Тверской области, организована проверка

Москва29 авг Вести.Тело мужчины обнаружено в реке Волге в Тверской области, по факту произошедшего организована доследственная проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в реке Волге Конаковского муниципального округа тела мужчины, которое извлечено из воды сотрудниками МЧС России и аварийно-спасательной службой говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведены осмотры места происшествия и тела погибшего, опрошены очевидцы.

Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.