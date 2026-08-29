Москва29 авгВести.Тело мужчины обнаружено в реке Волге в Тверской области, по факту произошедшего организована доследственная проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в реке Волге Конаковского муниципального округа тела мужчины, которое извлечено из воды сотрудниками МЧС России и аварийно-спасательной службойговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Проведены осмотры места происшествия и тела погибшего, опрошены очевидцы.
Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.