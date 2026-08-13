В Череповце устанавливают личность мужчины, утонувшего в реке Ягорбе

В Череповце устанавливают личность мужчины, утонувшего в реке В Череповце устанавливают личность мужчины, утонувшего в реке Ягорбе

Москва13 авг Вести.В Череповце устанавливают личность мужчины, утонувшего накануне в реке Ягорбе. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Вологодской области.

Трагедия произошла накануне возле улицы Набережной.

Очевидцы обнаружили тело мужчины. Погибшего извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Его личность и обстоятельства происшествия установят специалисты говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В МЧС также напомнили гражданам, что нельзя купаться в холодной воде и на необорудованных пляжах; нельзя заходить в воду в состоянии опьянения или при плохом самочувствии; также не стоит отпускать детей одних к водоему.