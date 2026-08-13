Москва13 авгВести.В Череповце устанавливают личность мужчины, утонувшего накануне в реке Ягорбе. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Вологодской области.
Трагедия произошла накануне возле улицы Набережной.
Очевидцы обнаружили тело мужчины. Погибшего извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Его личность и обстоятельства происшествия установят специалистыговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В МЧС также напомнили гражданам, что нельзя купаться в холодной воде и на необорудованных пляжах; нельзя заходить в воду в состоянии опьянения или при плохом самочувствии; также не стоит отпускать детей одних к водоему.