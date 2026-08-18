Москва18 авг Вести.Модернизация системы образования в МЧС - приоритетная задача спасательного ведомства. Этому вопросу особое внимание уделял бывший глава МЧС Евгений Зиничев. Об этом ИС "Вести" рассказал начальник Санкт‑Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС (СПбУ ГПС МЧС) России Богдан Гавкалюк.

Он вспомнил последнее совещание, которое Евгений Зиничев провел на базе этого учебного заведения. Оно было посвящено обеспечению безопасности в арктической зоне.

Я был лично знаком с Евгением Николаевичем. В общении он был очень прост, доброжелателен, спокоен. Немногословен, но если что-то пообещает - обязательно выполнит. В последний раз он приезжал в наше учебное заведение в феврале 2021 года. Он на базе нашего университета провел совещание по обеспечению безопасности в арктической зоне. Поставил нам задачу, чтобы мы стали центром компетенции по развитию арктической зоны. Это одна из задач нашего министерства - обеспечение безопасности Арктики сказал Богдан Гавкалюк

18 августа 2026 года Евгению Зиничеву исполнилось бы 60 лет. Он руководил министерством с 2018 по 2021 год. Трагически погиб 8 сентября при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях.