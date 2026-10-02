Астахов объяснил, в чем заключается духовный смысл СВО на Украине для России Павел Астахов: для меня нет сомнения, что СВО — война священная

Москва2 окт Вести.Специальная военная операция на Украине является священной борьбой России за веру и освобождение русскоязычного населения и православной церкви от гонений и раскола. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал заслуженный юрист России, адвокат, писатель Павел Астахов.

Он процитировал высказывание митрополита Филарета Дроздова, сделанное два века назад, после завершения Отечественной войны 1812 года. Святитель разделял войны на "позорные" — те, что ведутся ради наживы, захвата земель и порабощения людей, и "священные", целью которых является освобождение и защита веры. Опираясь на это определение, Астахов назвал текущую спецоперацию на Украине священной, поставив ее в один ряд с борьбой советского народа против фашизма в годы Великой Отечественной войны.

Для меня нет никакого сомнения, что в 2014 году, что сегодня, что наша война, она — священная. Потому что масса тех примеров страшных того, как начиналось с геноцида русскоязычного населения на Украине. Как раскололи церковь православную на канонической территории Киевской Руси, там, где вера наша зарождалась, умудрились расколоть церковь, а это самый страшный грех вообще в церкви. Как подвергались и подвергаются гонениям священники, уничтожаются святыни, монастыри. Вот поэтому это все и дает нам право сегодня считать нашу войну за веру и освобождение священной заявил Астахов

Ранее, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин заявил, что на Украине происходят "страшные вещи в отношении православной церкви, при этом международное сообщество хранит молчание".