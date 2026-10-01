Путин заявил о страшных вещах, происходящих с церковью на Украине

Путин: на Украине убивают священников и захватывают православные храмы Путин заявил о страшных вещах, происходящих с церковью на Украине

Москва1 окт Вести.На Украине происходят страшные вещи в отношении православной церкви, при этом международное сообщество хранит молчание. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Международное сообщество молчит. Но там же (на Украине - ред.) страшные вещи происходят с церковью – убивают священников, выбрасывают людей из храмов, захватывают. Тишина. Как будто ничего не происходит подчеркнул президент

Глава государства отметил факты убийств священнослужителей, силовых захватов храмов и изгнания верующих. По словам Путина, западные кураторы закрывают на это глаза, используя происходящее для окончательного разрыва связей с Россией и создания условий, препятствующих мирному сосуществованию в будущем.