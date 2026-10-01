Москва1 окт Вести.Выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", президент РФ Владимир Путин возмутился тем, что на Украине запрещают русский язык, а русских, осваивавших эту территорию, объявляют нетитульной нацией.

Я отсылаю те или другие события сегодняшнего дня к истории, это, конечно, имеет значение. Но для нас важнее то, что сегодня происходит. И когда я говорил об ущемлении церкви на Украине, когда я говорил, что ни в одной стране мира такого нет, чтобы был запрещен какой-то язык, а на Украине запрещен русский язык, русские люди, которые осваивали эту территорию, в том числе и Причерноморье, объявляются там нетитульной нацией - вот нас что беспокоит. Вот из чего мы исходим сказал глава государства

Президент добавил, что власти России беспокоятся прежде всего о людях, которые живут сегодня, однако историческая ретроспектива позволяет понять, как сложилась та или иная ситуация, что ей предшествовало.

Ранее в РПЦ сообщили, сколько священников находятся в зоне СВО.