Философ Дугин объявил о переломном моменте в спецоперации Дугин: в спецоперации наметился переломный момент

Москва9 сен Вести.В ходе спецоперации происходит перелом, заявил в интервью изданию NEWS.ru философ Александр Дугин. По его мнению, об этом говорят удары, которые наносят Вооруженные силы РФ.

Наступление переломного момента понимают и на Украине, отметил Дугин. Поэтому жители бегут из крупных городов, таких как Одесса и Киев.

Не все могут набраться мужества, чтобы дождаться наших солдат-освободителей. Поэтому многие не выдерживают. Что можно сказать: бегите, русские уже близко пояснил Дугин

Он также добавил, что победы в спецоперации удастся добиться только при условии уничтожения украинских экономики и оборонно-промышленного комплекса.