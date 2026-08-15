Александр Дугин заявил, что у России нет иного выхода, кроме победы Философ Дугин: у России нет иного выхода в конфронтации с Западом, кроме победы

Москва15 авг Вести.У России есть только один выход – победить. Об этом ИС "Вести" заявил философ Александр Дугин.

По его словам, Россия воюет не с украинцами, а с Западом.

Это очень серьезная сила. Мы сражаемся с Западом во всех смыслах. Мы, конечно, к такой конфронтации - бросить вызов Западу всему, во всех его измерениях: технологическом, экономическом, политическом, мировоззренческом, военном, - были не готовы. Мы хотели отстоять свой суверенитет и остаться свободным элементом в системе мира, построенного по правилам Запада. Но мы столкнулись с тем, что нам ничего не дают … Нам предложили самоликвидироваться. Мы восстали, мы бросили вызов Западу, и у нас сейчас вообще никакого иного выхода, кроме победы, нет. И вот эти все четыре с половиной года, и еще сколько война продлится до нашей победы, у нас есть только один выход – победить … Запад. Для этого надо сделать что-то невероятное сказал он

Ранее ведущий научный сотрудник ИКСА РАН (Институт Китая и современной Азии Российской академии наук) Дмитрий Новиков заявил, что очередной этап конфликта, в рамках которого руководство киевского режима и его союзники попытались объединить Запад и добиться того, чтобы выступить единым фронтом против России, завершен.