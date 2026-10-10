В Госдуме рассказали о нападках Киева на духовенство и прихожан УПЦ Депутат Ивлев: Киев считает врагами духовенство и прихожан УПЦ

Москва10 окт Вести.Киевские власти считает врагами духовенство и прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев в интервью ТАСС.

Киевский режим, похоже, считает своими врагами служителей культа и прихожан Украинской православный церкви Московского патриархата. У них отбирают храмы и монастыри, иконы и священные книги, запрещают богослужения, а священников и монахов насильно мобилизуют в ВСУ приводит ТАСС слова Ивлева

При этом Киев никак не затрагивает интересы униатов, католиков и протестантов. Такая религиозная политика украинских властей вполне устраивает международные правозащитные организации, в том числе Совет по правам человека ООН и Европейский суд по правам человека, подчеркнул Ивлев.

С начала 2026 года сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования) похитили 81 священника и монаха канонической УПЦ.

Подобные случаи отмечены в большинстве регионов Украины. В крайне редких случаях прихожанам удавалось добиться освобождения священнослужителей.

Максимальный возраст мобилизованного священника составил 59 лет. При этом предельный возраст мобилизации на Украине составляет 60 лет.

С марта 2024 года сотрудники ТЦК насильно мобилизовали 122 православных священника УПЦ.