Рогов сообщил о массовой охоте на священников УПЦ Рогов заявил об усилении давления на священников УПЦ

Москва14 ноя Вести.На Украине усилилась кампания против священников Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов агентству РИА Новости.

В комиссию поступает множество тревожной информации об усилении массовой охоты на священников канонической Украинской православной церкви на подконтрольной режиму [Владимира] Зеленского территории​​​. Их стараются силой мобилизовать и отправить на фронт, пытаясь тем самым планомерно уничтожить православие заявил Рогов

В качестве примеров он привел недавние задержания сотрудниками ТЦК настоятеля Никопольского храма Иоанна Предтечи протоиерея Олега Ефремова, у которого есть ребенок с инвалидностью, а также клирика Каменец-Подольской епархии УПЦ, настоятеля Покровского храма в Хмельницкой области Михаила Шведа. Рогов отметил, что у Шведа серьезные проблемы со здоровьем, а дома у него остались четверо детей.

По словам Рогова, несмотря на политику украинских властей, авторитет православной церкви и веры в стране остается высоким.

Киевские власти проводят масштабную кампанию против Украинской православной церкви Московского патриархата, которая остается крупнейшей религиозной общиной в стране. С 23 сентября 2024 года на Украине действует закон, принятый Верховной радой и подписанный Зеленским, который позволяет запретить УПЦ.