Москва14 нояВести.На Украине усилилась кампания против священников Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов агентству РИА Новости.
В комиссию поступает множество тревожной информации об усилении массовой охоты на священников канонической Украинской православной церкви на подконтрольной режиму [Владимира] Зеленского территории. Их стараются силой мобилизовать и отправить на фронт, пытаясь тем самым планомерно уничтожить православиезаявил Рогов
В качестве примеров он привел недавние задержания сотрудниками ТЦК настоятеля Никопольского храма Иоанна Предтечи протоиерея Олега Ефремова, у которого есть ребенок с инвалидностью, а также клирика Каменец-Подольской епархии УПЦ, настоятеля Покровского храма в Хмельницкой области Михаила Шведа. Рогов отметил, что у Шведа серьезные проблемы со здоровьем, а дома у него остались четверо детей.
По словам Рогова, несмотря на политику украинских властей, авторитет православной церкви и веры в стране остается высоким.
Киевские власти проводят масштабную кампанию против Украинской православной церкви Московского патриархата, которая остается крупнейшей религиозной общиной в стране. С 23 сентября 2024 года на Украине действует закон, принятый Верховной радой и подписанный Зеленским, который позволяет запретить УПЦ.