Священника канонической УПЦ мобилизовали на Украине СПЖ: в Чернигове сотрудники ТЦК мобилизовали священника канонической УПЦ

Москва25 окт Вести.Работники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Чернигове мобилизовали священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается на сайте Союза православных журналистов (СПЖ).

По данным организации, задержанный — клирик храма Рождества Христова протоиерей Павел Товстогон. Его мобилизовали еще 11 октября 2026 года.

Военкомы остановили машину священника… и забрали говорится в сообщении

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники ТЦК начали заходить в дома людей и на частную территорию, чтобы проводить мобилизацию.