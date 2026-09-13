Москва13 сенВести.Риторика ненависти в адрес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) говорит о болезни общества. Об этом ИС "Вести" заявил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий.
Это говорит о болезни общества. К сожалению, мы знаем, что национализм сейчас в украинском обществе, по крайней мере, внешне видим и ощутим. Во власти на Украине сейчас националисты… безбожники, аналогичные тем безбожникам, которые были в Советском Союзе, которые были в нацистской Германии. Бог бережет свою церковь, Бог ставит свою церковь в такие условия, в которых она наилучшим образом себя проявит. Нам же остается только молиться, только сочувствовать и принимать всевозможные от себя усилия для того, чтобы помочь облегчить участь нашим братьям, которые сейчас страдают за исповедание святого православия на Украинесказал он
Ранее спецпредставитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех заявил, что киевский режим намеренно привел православие на Украине в состояние хаоса, чтобы дать радикалам возможность захватывать собственность УПЦ.