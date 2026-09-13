Москва13 сен Вести.Риторика ненависти в адрес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) говорит о болезни общества. Об этом ИС "Вести" заявил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий.

Это говорит о болезни общества. К сожалению, мы знаем, что национализм сейчас в украинском обществе, по крайней мере, внешне видим и ощутим. Во власти на Украине сейчас националисты… безбожники, аналогичные тем безбожникам, которые были в Советском Союзе, которые были в нацистской Германии. Бог бережет свою церковь, Бог ставит свою церковь в такие условия, в которых она наилучшим образом себя проявит. Нам же остается только молиться, только сочувствовать и принимать всевозможные от себя усилия для того, чтобы помочь облегчить участь нашим братьям, которые сейчас страдают за исповедание святого православия на Украине