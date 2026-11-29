Правозащитник рассказал о международной реакции на захват храмов на Украине Правозащитник Мельников рассказал о международной реакции на захват храмов УПЦ

Москва29 ноя Вести.Захват храмов украинской православной церкви, а также задержания священнослужителей обсуждаются на международном уровне. Однако зачастую реакция международных площадок не является резкой и одномоментной, способной остановить происходящее. Об этом ИС "Вести" заявил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Эта ситуация длится уже несколько лет. И мы поднимали этот вопрос неоднократно, в том числе и на Совете Безопасности ООН. О большинстве тех ужасов рассказал, например, отец Андрей Павленко, которого удалось, нам с коллегами вернуть из плена. Сотни храмов уже захвачены, и, наверное, захватили бы все, если бы не включались, с поддержкой. ООН слышит, и в докладах фигурирует наша информация. Конечно, хотелось бы другую реакцию, еще более серьезную, чтобы все это остановить одномоментно. Но, к сожалению, этого нет. При этом непублично реакция существует заявил он

Мельников также добавил, что радикалы, которые приходят разорять храмы УПЦ во многом осуществляют провокации, поскольку пользуются защитой со стороны местных спецслужб.

К сожалению, мы видим, что опять начинают хватать людей, как это было сейчас с храмом преподобного Сергия Радонежского, когда пришли и захватили радикалы. Мы же понимаем, что это не просто радикалы, а они выступают под эгидой местных спецслужб, под покровительством правоохранительных органов сказал он

Ранее сообщалось, что более 200 священников канонической Украинской православной церкви в настоящий момент находятся в изоляторах на Украине.