Хэллоуин на Китай-городе в Москве сопровождался потасовками и вызовами скорой

Хэллоуин в центре Москвы закончился потасовками и вызовами скорой Хэллоуин на Китай-городе в Москве сопровождался потасовками и вызовами скорой

Москва1 ноя Вести.Вечером 31 октября центр Москвы заполнили подростки в костюмах героев фильмов ужасов - Хэллоуин на Китай-городе не обошелся без потасовок, приезда полиции и вызовов скорой. Об этом сообщает MSK1.RU.

Подростки собирались во дворах, переулках и у заведений, где параллельно шло несколько тематических вечеринок. Молодежь пела, делала фото и гуляла по историческому центру.

По словам местных жителей, молодежь собирается на Китай-городе довольно часто, но в таком масштабе они видят это редко. Некоторых подростков увозят на машинах скорой помощи говорится в публикации

Были и неприятные моменты. Кто-то бил бутылки, а у магазина "Красное&Белое" выстроилась такая очередь, что на входе пришлось установить ограничительную решетку. На земле попадались окровавленные бинты - от настоящих травм или как деталь образа, неизвестно.

К скоплениям молодежи время от времени подъезжали правоохранители и проверяли документы. В пресс-службе МВД сообщили, что информации о задержаниях не поступало. Сколько человек нуждались в помощи врачей и почему вызывали скорую, не уточняется.