Москва25 октВести.Нью-йоркская полиция разыскивает неизвестного мужчину в маске с черепом после того, как он ударил ножом человека в престижном районе города Ист-Виллидж. Об этом сообщают РИА Новости.
Между 32-летним мужчиной и неизвестным произошла словесная перепалка. После этого неизвестный достал нож, нанес потерпевшему ранение в живот и скрылся с места происшествиясообщили в полиции
Пострадавшего госпитализировали. На фото и видео с места происшествия запечатлен темнокожий мужчина в маске с черепом.
Уточняется, что инцидент произошел в ночь на воскресенье по московскому времени. В эти выходные в городе проходило множество костюмированных вечеринок в преддверии Хэллоуина, который отмечается 31 октября.
Ранее 11 человек получили ранения в результате стрельбы недалеко от университетского стадиона в городе Таллахасси, что в штате Флорида.