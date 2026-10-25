В Нью-Йорке ищут мужчину в маске с черепом после поножовщины в престижном районе Полиция Нью-Йорка ищет мужчину в маске с черепом, ударившего ножом человека

Москва25 окт Вести.Нью-йоркская полиция разыскивает неизвестного мужчину в маске с черепом после того, как он ударил ножом человека в престижном районе города Ист-Виллидж. Об этом сообщают РИА Новости.

Между 32-летним мужчиной и неизвестным произошла словесная перепалка​​​. После этого неизвестный достал нож, нанес потерпевшему ранение в живот и скрылся с места происшествия сообщили в полиции

Пострадавшего госпитализировали. На фото и видео с места происшествия запечатлен темнокожий мужчина в маске с черепом.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на воскресенье по московскому времени. В эти выходные в городе проходило множество костюмированных вечеринок в преддверии Хэллоуина, который отмечается 31 октября.

Ранее 11 человек получили ранения в результате стрельбы недалеко от университетского стадиона в городе Таллахасси, что в штате Флорида.