В Цюрихе вспыхнули беспорядки, полиция применила водометы и слезоточивый газ

Демонстрация по случаю Хэллоуина переросла в беспорядки в Цюрихе В Цюрихе вспыхнули беспорядки, полиция применила водометы и слезоточивый газ

Москва1 ноя Вести.В одном из районов швейцарского Цюриха праздничное шествие по случаю Хэллоуина вышло из-под контроля и переросло в массовые беспорядки.

Об этом сообщает издание 20 Minuten.

На улицах города протестующие возводят баррикады, а затем поджигают их. Они бьют окна, громят фасады и бросают в правоохранителей бутылки. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Издание отмечает, что уже сейчас можно говорить о десятках тысяч евро ущерба.

По данным СМИ, к протестам призвали леворадикальные группировки. Организаторы попросили участников принести с собой защитные очки и маскировку.

Ранее стало известно, что в Вене на акцию протеста под девизом "Поколение Z решает" вышли порядка 100 тыс.человек.