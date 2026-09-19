В Гааге участники правой демонстрации вступили в столкновения с полицией

Массовая акция крайне правых в Нидерландах переросла в уличные беспорядки В Гааге участники правой демонстрации вступили в столкновения с полицией

Москва19 сен Вести.Массовые беспорядки и стычки с правоохранительными органами вспыхнули во время демонстрации крайне правых движений на поле Маливелд в центре Гааги. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Агрессивно настроенные молодые люди в черной одежде и масках, скандируя лозунги и размахивая нидерландскими флагами, начали жечь файеры и бросать дымовые шашки. На место стянуты усиленные отряды спецназа полиции в защитной экипировке и тяжелая спецтехника.

Силовики выставили кордоны и оттесняют толпу, не давая участникам шествия продвинуться вглубь центральных городских кварталов.