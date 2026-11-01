Standard: в столице Австрии на акцию протеста вышли около 100 тысяч человек

Акция протеста в столице Австрии собрала около 100 тысяч демонстрантов Standard: в столице Австрии на акцию протеста вышли около 100 тысяч человек

Москва1 ноя Вести.В Вене на акцию протеста под девизом Gen Z regelt ("Поколение Z решает") вышли около 100 тысяч человек, сообщила австрийская газета Der Standard.

Сбор участников прошел возле здания парламента Австрии, рядом с ним был установлен палестинский флаг. Затем колонна направилась к Венскому университету, скандируя "Молодежь, будущее, социализм!".

По данным правоохранительных органов, в отличие от недавних событий в Париже, столкновений между демонстрантами и полицией в Вене не произошло.

30 октября во Франции третью субботу подряд прошли протестные акции. В общей сложности по стране в манифестациях участвовали более 320 тысяч человек.

Изначально на протесты с требованиями улучшить условия обучения и закрыть кадровую брешь с учителями выходили школьники. Позднее к недовольным ситуацией в сфере образования присоединились профсоюзы и "желтые жилеты".

Против демонстрантов французские правоохранители применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы, в то время как мародеры грабили бутики. Стычки с силовиками отмечались в Марселе, Тулузе и других городах.

Агентство Reuters сообщило, что Париж направляет 70 тысяч полицейских, чтобы не допустить новых беспорядков во время общенациональных акций протеста, вызванных ростом цен, проблемами в сфере госуслуг и курсом правительства президента Эммануэля Макрона.