Полиция Парижа применила силу к подростку на демонстрации Полиция Парижа применила силу к подростку на демонстрации

Москва31 окт Вести.Полиция в Париже применила силу для разгона отдельных манифестантов после завершения демонстрации против роста стоимости жизни. Одним из пострадавших от действий правоохранителей оказался подросток, сообщает РИА Новости.

Мальчик пытался поднять с земли свою картонку с лозунгами, однако потерял равновесие и упал, когда полицейский намеренно встал на нее ногами и начал топтаться по ней​​​. После этого подростка окружили, подняли с асфальта и толкнули в сторону, из-за чего тот отлетел на пару метров и снова упал.

Протесты во Франции начались в прошлом месяце из-за условий обучения и нехватки учителей в рабочих пригородах, а затем переросли в движение против неравенства, сокращения государственных расходов и роста стоимости жизни.

По данным МВД, на манифестации по всей стране вышли 320 тысяч человек, из которых 70 тысяч в Париже. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября, в которой участвовали около 550 тысяч человек.

Протесты во Франции вдохновили молодежные протесты поколения Z по всей Европе; в субботу демонстрации прошли в нескольких городах Германии. Протесты также прошли в Италии.