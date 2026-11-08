Москва8 ноя Вести.Проведение рейв-вечеринки по случаю Хэллоуина в Российской государственной библиотеке (РГБ) – вызов и дешевый поиск модности. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог Сергей Михеев.

Вы в центральном хранилище знаний страны проводите иностранный праздник под иностранную музыку с каким-то совершенно… дискотечно-клубным подтекстом. Вы зачем это делаете? На мой взгляд, это… вообще выглядит как-то очень похабно. Это какая-то, какой-то дешевый поиск модности. Я думал, что мы это проехали... На самом деле, идет внутренняя борьба. Она сложная и далеко она вообще не закончена. Зачем это делать в центре Москвы в главной библиотеке страны? Это же вызов! Это плевок в лицо всем, кто пытается защитить Россию от агрессии Запада, кто пытается отстаивать традиционные ценности, кто работает над этим, в том числе совсем недалеко, за Кремлевской стеной. Ну, я, честно говоря, не знаю, оторванным вообще от жизни, чтоб вот это вот разрешить… и провести