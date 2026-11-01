Мизулина раскритиковала хэллоуинский "Литрейв" в РГБ Мизулину возмутила хэллоуинская вечеринка в ленинской библиотеке

Москва1 ноя Вести.Член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина раскритиковала организацию вечеринки в Российской государственной библиотеке (РГБ), приуроченной к Хеллоуину.

Свое мнение она опубликовала в Telegram-канале.

Общественница назвала подобное мероприятие странным и поставила под сомнение целесообразность его проведения в стенах главного книгохранилища страны. По ее словам, вечеринка вызвала негативную реакцию у широкого круга пользователей интернета.

Член ОП также выразила обеспокоенность сохранностью библиотечных фондов, где находятся редкие и ценные исторические издания, поинтересовавшись, не привел ли праздник к повреждению или пропаже книг.

Как обстоят дела с сохранностью после вечеринки? Не вынесли ли что-то под шумок задалась вопросом Мизулина

В читальном зале, где проводилось мероприятие, книги на постоянной основе не размещаются. Редкие и основные фонды учреждения находятся в изолированных спецхранилищах, в открытом доступе представлена незначительная часть.

Ранее сообщалось, что Хэллоуин в центре Москвы закончился потасовками и вызовами скорой.