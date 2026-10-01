Меркачева: заключенные заявили об изъятии книг из библиотек тюрем Ленобласти Меркачева: в колониях Ленобласти у заключенных изымают книги

Москва1 окт Вести.Осужденные в Ленинградской области заявили о массовом изъятии книг из тюремных библиотек - в том числе литературы по психологии и саморазвитию, а также произведений иностранных авторов; по их словам, книги вывозят на уничтожение. Об этом заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева в материале MK.RU.

В материале сказано, что Меркачевой поступило несколько таких обращений, большинство жалоб касается ИК-4. Согласно этой информации, жалобы направили как сами осужденные, так и их адвокаты.

В публикации предполагается, что изменения связаны с приходом нового начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По словам осужденных, в библиотеках оставляют только религиозные книги, русскую классику и издания по истории России.

Также осужденные утверждают, что книги изымают из личных вещей: учебные пособия, иностранные словари и справочники. Меркачева пишет, что в отрядах держать книги теперь нельзя - их требуют сдавать в библиотеку.

Кроме того, по ее материалу, из комнат длительных свиданий убрали DVD-диски, поэтому семьи с детьми больше не могут включать мультфильмы во время встреч.

Меркачева обратилась к уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге и подготовила обращение в прокуратуру с просьбой проверить законность действий регионального УФСИН.