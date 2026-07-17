Правозащитники просят создать особые комнаты для допросов несовершеннолетних МК: правозащитники заговорили о необходимости "зеленых комнат" для СК

Москва17 июл Вести.Правозащитники заявили, что каждое подразделение Следственного комитета во всех российских регионах нужно оборудовать специальной допросной комнатой для подростков - "зеленой комнатой". Об этом сообщает MK.RU.

В публикации говорится, что за образец предлагается взять помещение, которое уже есть в Воронежской области.

"Зеленая комната" включает в себя следующие пространства: комната ожидания, комната для проведения допроса, обзорная комната. Все три помещения находятся рядом. Между комнатой для допроса и обзорной комнатой установлено зеркало Гезелла (полупрозрачное зеркало, через которое можно незаметно наблюдать за подростком). При этом важно, что каждая из этих комнат имеет отдельный вход сообщается в публикации

По словам уполномоченной по защите прав ребенка в Воронежской области Ангелины Севергиной, в регионе есть только одна "зеленая комната", но зато образцово-показательная.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева сообщила о рекордном количестве несовершеннолетних в московских следственных изоляторах (СИЗО).