Москва28 сен Вести.Предлагаемая реформа суда присяжных нарушит принцип независимости. Такое мнение ИС "Вести" высказала член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Верховный суд России недавно разработал концепцию реформирования судов присяжных. Согласно новой модели, председательствующий судья войдет в общую коллегию с присяжными. Также концепция предусматривает сокращение коллегии до четырех присяжных.

Люди, которые представили этот проект, считают, что надо сделать гибрид из суда присяжных и профессионального суда. То есть коллегия присяжных будет сокращена до четырех человек, и среди присяжных будет профессиональный судья. Но это нарушает сам принцип независимости. Потому что самое главное, что сейчас есть в нашем представлении о присяжных, что они сами принимают решение, есть вина человека или нет. И судья не имеет права зайти в совещательную комнату. Есть тайна совещательной комнаты. А новая реформа подразумевает, что никакой тайны быть не может