Москва28 сенВести.Предлагаемая реформа суда присяжных нарушит принцип независимости. Такое мнение ИС "Вести" высказала член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
Верховный суд России недавно разработал концепцию реформирования судов присяжных. Согласно новой модели, председательствующий судья войдет в общую коллегию с присяжными. Также концепция предусматривает сокращение коллегии до четырех присяжных.
Люди, которые представили этот проект, считают, что надо сделать гибрид из суда присяжных и профессионального суда. То есть коллегия присяжных будет сокращена до четырех человек, и среди присяжных будет профессиональный судья. Но это нарушает сам принцип независимости. Потому что самое главное, что сейчас есть в нашем представлении о присяжных, что они сами принимают решение, есть вина человека или нет. И судья не имеет права зайти в совещательную комнату. Есть тайна совещательной комнаты. А новая реформа подразумевает, что никакой тайны быть не можетпояснила Ева Меркачева
Фактически, уточнила член СПЧ, предлагаемая концепция уничтожает весь смысл суда присяжных.
Нам бы хотелось, чтобы суд присяжных остался, а не был этот гибрид, который никому не нужен. Вряд ли вообще он в таком виде будет хоть кем-то даже выбрансчитает Меркачева