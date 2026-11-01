Журналист Медведев осудил "Литрейв" в Российской государственной библиотеке Журналист Медведев: библиотека – это определенно не место для рейва

Москва1 ноя Вести.Библиотека – не место для вечеринок. Так автор ИС "Вести" Андрей Медведев отреагировал на организацию вечеринки в Российской государственной библиотеке (РГБ), приуроченной к Хеллоуину.

Ничего не имею против рейва и вообще техно, джангла, драм-н-бейс. Место несколько смущает. Библиотека ли место для рейв тусовки в Хеллоуин?.. По поводу Хеллоуина не имею ни к кому претензий. Библиотека – это определенно не место для рейва. Просто потому, что случись какое-то ЧП, замыкание, и уникальное хранилище спалят дотла считает журналист

Он добавил, что уместность и соответствие действия месту крайне важны.

Мы же не обедаем в театре, не танцуем в морге, не поем в операционных, не играем в карты в школах. Нет, все бывает, порой. Но я про нормальных людей, у которых все хорошо с воспитанием отметил Медведев

По его мнению, подобное решение руководства библиотеки вызывает много вопросов.

Ранее член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина также раскритиковала организацию вечеринки в РГБ. Она выразила обеспокоенность сохранностью библиотечных фондов, где находятся редкие и ценные исторические издания, поинтересовавшись, не привел ли праздник к повреждению или пропаже книг.