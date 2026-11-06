В ГД просят разъяснить требования к мероприятиям после вечеринки в РГБ

Останина обратилась в Минкультуры из-за вечеринки в Ленинке В ГД просят разъяснить требования к мероприятиям после вечеринки в РГБ

Москва6 ноя Вести.Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение в Министерство культуры с просьбой предоставить информацию о требованиях к развлекательным мероприятиям в учреждениях культуры, имеющих особое историческое значение, после рейв-вечеринки в Российской государственной библиотеке (РГБ). Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

31 октября в залах библиотеки состоялся "Литрейв" – совместный проект издательской группы "Эксмо-АСТ" и РГБ, который объединил электронную музыку, мультимедийное искусство и литературу.

Останина выразила сомнения в том, что такие проекты соответствуют задачам по сохранению и популяризации традиционных духовно-нравственных ценностей, которые своим указом утвердил президент России Владимир Путин.

Вся библиотека – это хранилище, это книжный храм, поэтому там, как в музее, требуется соблюдение особого режима пояснила парламентарий

Останина подчеркнула, что мероприятия в федеральных учреждениях культуры не должны противоречить приоритетам государства в сфере культуры и просвещения.