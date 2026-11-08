Москва8 нояВести.Единения русских людей не состоялось бы без участия церкви. Об этом ИС "Вести" заявил председатель информационной комиссии Московской городской епархии иерей Александр Волков.
По его мнению, День народного единства и День Казанской Божией Матери всегда надо отмечать совместно.
Роль церкви в этом единстве ключевая, потому что, если бы не церковь, то этого единения русских людей бы никогда не состоялосьзаявил он
Иерей подчеркнул, что церковь всегда была и есть в гуще всех общественных событий.
Тогда, когда происходят какие-то чрезвычайные обстоятельства, угрожающие жизни нашей страны, нашего общества, именно церковь, и люди церкви, и предстоятель церкви, в данном случае Патриарх Гермоген (епископ Русской православной церкви в эпоху смутного времени – прим. ред.) оказываются теми, кто воодушевляет людей, соединяет их и направляет туда, куда нужно направлять. В данном случае на освобождение нашей страны, нашего города от польских захватчиковдобавил иерей Александр Волков
Ранее Президент России Владимир Путин вручил госнаграды и премии в День народного единства. Лауреаты были удостоены наград за вклад в укрепление единства российской нации.