Иерей Волков оценил роль церкви в укреплении единства народов России Волков: День Казанской иконы Божией Матери неразрывен с Днем народного единства

Москва8 ноя Вести.Единения русских людей не состоялось бы без участия церкви. Об этом ИС "Вести" заявил председатель информационной комиссии Московской городской епархии иерей Александр Волков.

По его мнению, День народного единства и День Казанской Божией Матери всегда надо отмечать совместно.

Роль церкви в этом единстве ключевая, потому что, если бы не церковь, то этого единения русских людей бы никогда не состоялось заявил он

Иерей подчеркнул, что церковь всегда была и есть в гуще всех общественных событий.

Тогда, когда происходят какие-то чрезвычайные обстоятельства, угрожающие жизни нашей страны, нашего общества, именно церковь, и люди церкви, и предстоятель церкви, в данном случае Патриарх Гермоген (епископ Русской православной церкви в эпоху смутного времени – прим. ред.) оказываются теми, кто воодушевляет людей, соединяет их и направляет туда, куда нужно направлять. В данном случае на освобождение нашей страны, нашего города от польских захватчиков добавил иерей Александр Волков

Ранее Президент России Владимир Путин вручил госнаграды и премии в День народного единства. Лауреаты были удостоены наград за вклад в укрепление единства российской нации.