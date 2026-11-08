Москва8 ноя Вести.Открывшаяся в День народного единства в Москве масштабная выставка современного церковного искусства, приуроченная к восьмидесятилетию Святейшего Патриарха Кирилла, будет полезна молодежи. Об этом ИС "Вести" заявил председатель информационной комиссии Московской городской епархии иерей Александр Волков.

По словам иерея, открытие выставки свидетельствует о том, что на сегодняшний день церковь жива и развивается.

Конечно, очень важно, что такая выставка открылась. Это такое собрание свидетельств того, что церковь жива и развивается, того, что в ней, внутри церкви, есть масса разных людей, которые делают очень много интересного. Это, во-первых, позволяет нам православным на себя посмотреть, и вместе с этим, конечно, это свидетельство того, что церковь интересна людям. И церковь – это не только опять же сакральные пространства, храмы, иконы и богослужения, хотя это все является средоточием и сердцевиной церковной жизни, но вокруг этого, от этого отталкиваясь, люди творят очень многое. Поэтому для современной молодежи, которая ищет для себя что-нибудь новенькое и такое интересное, я думаю, что эта выставка будет очень важна прокомментировал он

Также он отметил весомый вклад Святейшего Патриарха Кирилла в развитие РПЦ.

И, конечно, приурочивая это все к восьмидесятилетию Святейшего, мы говорим о том, что в последние годы, в годы его патриаршества, конечно, огромное количество в Церкви произошло изменений, которые вот все служат нашему общему развитию добавил иерей Волков

Выставка "Христианская традиция. Наши дни", приуроченная к 80-летию патриарха Кирилла, открылась 4 ноября в Манеже. Выставка современного церковного искусства является традиционной и всегда проводится в День народного единства. Подобные выставки всегда получаются очень интересными, заявил в интервью ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.