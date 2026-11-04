Любимова рассказала, кому интересна выставка "Христианская традиция. Наши дни" Любимова: "Христианская традиция. Наши дни" заинтересует не только верующих

Москва4 ноя Вести.Выставка "Христианская традиция. Наши дни" актуальна не только для верующих, но и для людей, которым интересно современное искусство. Об этом ИС "Вести" рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она добавила, что у молодых художников была возможность представить свои работы на этой выставке.

Я думаю, что эта выставка будет интересна не только людям верующим, но и людям, которым интересно современное искусство, поскольку ребята, которые молодые художники, имели возможность представить свои работы на этой выставке в развесе в зале, находятся рядом с уже маститыми известными, состоявшимися мастерами рассказала Любимова

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда объяснил значимость выставки "Христианская традиция. Наши дни". Он назвал ее подарком не только патриарху Кириллу, но и всем россиянам.