Москва4 ноя Вести.Национальное единство – важнейшее проявление суверенитета России. Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

По словам эксперта, по значимости День народного единства сравним с Днем Победы.

У нас важнейший государственный праздник — День национального единства. Ну, пожалуй, только День Победы является для нашей страны вот настолько важным… И, говоря о национальном единстве, следует, конечно, иметь в виду, что оно является важнейшим проявлением нашего суверенитета и одной из его основополагающих черт