Флаг, герб и гимн – символы Дня народного единства для почти половины россиян

Россияне назвали главные символы Дня народного единства Флаг, герб и гимн – символы Дня народного единства для почти половины россиян

Москва3 ноя Вести.Почти половина жителей России, 46%, считает символами Дня народного единства государственные герб, гимн и флаг, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные исследовательского центра Feedback.

При этом 77% опрошенных считают важным, чтобы праздник отражал традиции разных народов России, а 66% полагают, что различия между народами не мешают сохранять единство.

Главными символами праздника остаются государственные флаг, герб и гимн (46%), памятник Минину и Пожарскому (44%), люди в национальных костюмах разных народов России (28%), массовые праздничные мероприятия (26%) и освобождение Москвы в 1612 году (20%) говорится в публикации

Ранее эксперт Андрей Пекшев заявил ИС "Вести", что День народного единства – это праздник единения перед лицом общего врага и преодоления раскола.

Политолог Елена Зиновьева, в свою очередь, отмечала, что 4 ноября стало для России важной вехой в становлении самостоятельной российской государственности.