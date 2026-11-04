Владимир Путин в День народного единства вручил госнаграды и премии

Владимир Путин провел церемонию вручения государственных наград и премий Владимир Путин в День народного единства вручил госнаграды и премии

Москва4 ноя Вести.Президент России Владимир Путин вручил госнаграды и премии в День народного единства.

Лауреаты были удостоены наград за вклад в укрепление единства российской нации.

Сейчас очень важно, чтобы во многих, в том числе и не только в тех странах, которые вы представляете, на политическом уровне люди увидели, что, во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает. Во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству подчеркнул президент

Российский лидер также отметил, что культура страны объединяет большое количество людей по всему миру.

У каждого из нас, конечно, есть своя малая родина, но есть и большое общее Отечество — оно у нас одно заявил Владимир Путин

Он также отметил, что Россия ценит все усилия по укреплению гуманитарных, деловых и человеческих связей с Москвой.