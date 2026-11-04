Народное ополчение 1612 года объединило людей разных взглядов и конфессий Кайстро: смысл Дня народного единства лежит вне рамок лишь одной традиции

Москва4 ноя Вести.Смысл Дня народного единства лежит за рамками только одной традиции – в состав народного ополчения 1612 года входили представители разных конфессий и политических взглядов, которых объединила общая судьба. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Дмитрий Кайстро.

Ополченцы поставили общие цели выше частных интересов и смогли найти точки соприкосновения в условиях острых противоречий, отметил он.

Россия – страна многих народов и многих религий. И смысл Дня народного единства лежит вне рамок лишь одной традиции. В составе ополчения 1612 года были люди разных конфессий. Их объединила общая судьба и общая ответственность за будущее страны. Эта ответственность, по сути, и есть народное единство… В ополчении Минина и Пожарского объединились люди с разными политическими взглядами, но в критический момент они смогли договориться ради спасения страны подчеркнул журналист

Подробнее о том, как победа в Смутное время стала не только военным успехом России, но символом того, что общество способно в критический момент объединиться – в авторской колонке Дмитрия Кайстро.