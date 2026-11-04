Москва4 ноя Вести.Российское общество тяготеет к устройству империи, сложившемуся в Древнем Риме. К такому выводу пришел декан философского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Алексей Козырев. Его статью на соответствующую тему приводит РБК.

Описывая модель развития России, Козырев утверждает, что ее основными принципами было сохранение единой гражданской конструкции, но при этом отсутствие стремления навязать всем народам внутри страны единый уклад жизни говорится в тексте издания

Аналогичные тезисы также высказывались в работах Семена Франка и Андрея Тесля. Последний указывал, что России удалось найти способ сочетания полиэтничности и поликонфессиональности, которые не противоречат единству.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил всех граждан с Днем народного единства. В своем обращении по случаю праздника он подчеркнул, что у каждого россиянина есть малая родина, но одно общее Отечество.