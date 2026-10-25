Посол РФ заявил, что итальянцы призывают своих политиков к здравому смыслу Посол Парамонов: население Италии призывает своих политиков к здравому смыслу

Москва25 окт Вести.Руководство многих европейских стран утратило здравый смысл, однако население Италии призывает своих политиков одуматься. Об этом заявил посол России в Риме Алексей Парамонов.

В беседе с РИА Новости он отметил, что на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле выступили бывшие европейские чиновники, которые весьма открыто высказались о ситуации в Европе.

По-моему, вот это понятие - здравый смысл - как мы видели и видим в последнее время, в большой степени был и остается утраченным руководством Евросоюза и многих европейских стран. И именно к здравому смыслу, я это уже могу сказать определенно на основании собственного опыта, в частности, в Италии население все больше призывает свое собственное правительство и политиков сказал Парамонов

По его словам, итальянцы не лишились здравого смысла.

Накануне газета La Stampa сообщила, что в Турине проходит шествие студентов, которые выступают против поставок оружия, высокой стоимости топлива и строительства дата-центров.