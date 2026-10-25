Москва25 октВести.Руководство многих европейских стран утратило здравый смысл, однако население Италии призывает своих политиков одуматься. Об этом заявил посол России в Риме Алексей Парамонов.
В беседе с РИА Новости он отметил, что на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле выступили бывшие европейские чиновники, которые весьма открыто высказались о ситуации в Европе.
По-моему, вот это понятие - здравый смысл - как мы видели и видим в последнее время, в большой степени был и остается утраченным руководством Евросоюза и многих европейских стран. И именно к здравому смыслу, я это уже могу сказать определенно на основании собственного опыта, в частности, в Италии население все больше призывает свое собственное правительство и политиковсказал Парамонов
По его словам, итальянцы не лишились здравого смысла.
Накануне газета La Stampa сообщила, что в Турине проходит шествие студентов, которые выступают против поставок оружия, высокой стоимости топлива и строительства дата-центров.