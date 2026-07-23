Ошибочный курс Брюсселя: в Италии призвали к возобновлению отношений с РФ Итальянский политик призвал возобновить дружественный диалог с Россией

Москва23 июл Вести.Президент и сооснователь итальянской оппозиционной партии "Суверенная народная демократия" Франческо Тоскано в интервью ИС "Вести" назвал ошибочным и опасным для всего мира курс Евросоюза, направленный против России. Он призвал возобновить дружественный диалог, основанный на общности культурных ценностей.

По мнению политика, Евросоюз представляет большую опасность не только для самих европейцев, но и для стабильности всего мира.

Правящая олигархия делает ставку на бессмысленное перевооружение, направленное против России, парализует общественное мнение европейских стран, переживающих период глубокого регресса в экономическом, культурном и социальном плане. Мы считаем это ошибочными и опасным и хотим возобновить с Россией дружественный диалог, основанный на общности культурных ценностей, которые нас никогда не разделяли отметил Тоскано

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия приняла решение о прекращении финансирования Венецианской биеннале из-за открытия российского павильона. Руководство форума намерено оспорить решение.