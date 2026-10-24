Москва24 октВести.Европейским властям стоит прислушиваться к мнению своих народов. С такой рекомендацией выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат рассказала о призыве знаменитого итальянского эстрадного певца Аль Бано к премьер-министру Италии отказаться от санкций против России.
Народ и его выдающиеся представители, такие как Аль Бано, вновь оказываются гораздо мудрее своих европейских правителей. Может быть, пора прислушаться?написала Захарова в своем Telegram-канале
Также она прокомментировала заявления итальянской власти об "иностранном следе" в молодежных протестах.
Возникает вопрос посерьезнее: где заканчивается поиск иностранного вмешательства и начинается нежелание слышать собственных граждан?отметила дипломат
Ранее Захарова заявила, что население Европы не имеет реального права на выражения собственной позиции, назвав происходящее в ЕС декорацией демократии.