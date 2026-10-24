Итальянский певец Аль Бано обратился к Мелони по поводу России Итальянский певец Аль Бано призвал Мелони отказаться от санкций против России

Москва24 окт Вести.Итальянский певец Аль Бано публично обратился к премьер-министру Италии Джордже Мелони, призвав вместо введения санкций против России открыть для нее двери и положить конец конфликту на Украине. Видеообращение опубликовало итальянское издание Sandro Teti Editore в своем Youtube-канале.

Аль Бано указал на глубокие исторические и культурные связи между Италией и Россией. Итальянский артист при этом отметил, что у РФ есть газ и все необходимое для стабилизации ситуации в республике.

Зачем вводить санкции против России? Давайте же подарим России действия... Давайте сделаем так, чтобы прекратилась эта война... сказал Аль Бано

Он также призвал вновь "открыть двери для России".