В Турине идет шествие против поставок оружия и высоких цен на топливо

Жители Турина протестуют против поставок оружия В Турине идет шествие против поставок оружия и высоких цен на топливо

Москва24 окт Вести.В итальянском Турине проходит шествие студентов, которые протестуют против поставок оружия, высокой стоимости топлива и строительства дата-центров. Об этом сообщает газета La Stampa.

Журналисты уточняют, что шествие началось от площади Винченцо Арбарелло и двинулось в сторону здания префектуры Турина, где встретилось с другими протестующими.

Деньги – школам, а не на войну. От севера до юга студенты и рабочие объединились против роста стоимости жизни гласят надписи на транспарантах

Кроме того, в центре города, на площади Кастелло, протестующие сожгли фотографию премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Также сообщается о столкновениях между полицией и демонстрантами.

Массовые акции протеста проходят и в Риме, где несколько сотен человек проникли в Колизей. Однако спецотряд полиции вытеснил их оттуда.