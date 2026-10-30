Докеры в итальянской Генуе выступили против отправки оружия на Украину

В Италии прошли массовые протесты против отправки оружия на Украину Докеры в итальянской Генуе выступили против отправки оружия на Украину

Москва30 окт Вести.В Италии прошли массовые антивоенные протесты. В Генуе, где находится самый крупный порт страны, к акции присоединились докеры, которые и занимались отгрузкой оружия на Украину. В интервью ИС "Вести" протестующие рассказали о своей позиции.

Грузчики в порту Генуи присоединились к протестам, начинавшимся как студенческие.

Вообще не хотим оружия ни в одном порту. Иначе мы становимся сообщниками, инструментом в руках тех, кто отправляет оружие убивать людей сказал докер

Грузчики в порту и студенты университетов – очень разные категории, которые редко пересекаются даже на протестах, но сегодня они прошли по одной и той же улице.

Протестующие кричат кабинету министров, что миллиарды нужно тратить не на оружие и Украину, а на школы.

Мы против войны, против тех, кто внушает нам, что Россия – это враг. Россия – не наш враг сказал участник протеста

Антивоенные акции собрали десятки тысяч участников в Риме, Неаполе, Милане и других городах страны.