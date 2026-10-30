Москва30 октВести.В Италии прошли массовые антивоенные протесты. В Генуе, где находится самый крупный порт страны, к акции присоединились докеры, которые и занимались отгрузкой оружия на Украину. В интервью ИС "Вести" протестующие рассказали о своей позиции.
Грузчики в порту Генуи присоединились к протестам, начинавшимся как студенческие.
Вообще не хотим оружия ни в одном порту. Иначе мы становимся сообщниками, инструментом в руках тех, кто отправляет оружие убивать людейсказал докер
Грузчики в порту и студенты университетов – очень разные категории, которые редко пересекаются даже на протестах, но сегодня они прошли по одной и той же улице.
Протестующие кричат кабинету министров, что миллиарды нужно тратить не на оружие и Украину, а на школы.
Мы против войны, против тех, кто внушает нам, что Россия – это враг. Россия – не наш врагсказал участник протеста
Антивоенные акции собрали десятки тысяч участников в Риме, Неаполе, Милане и других городах страны.