Москва24 окт Вести.Массовые протесты в Италии являются следствием "гибридной войны", которую могут вести иностранные государства в социальных сетях. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Выступая на мероприятии в Риме, итальянский министр заметил, что нынешние протесты существенно отличаются от предыдущих волн общественных выступлений.

События в Милане и других частях Италии принципиально отличаются от того, что мы наблюдали в другие периоды подчеркнул он

По мнению Крозетто, для воздействия на протестующих могут использоваться TikTok, YouTube и другие социальные сети.

Особую обеспокоенность министра вызвало участие в беспорядках детей 11–12 лет. Подростки, как он считает, подверглись целенаправленному идеологическому воздействию.

Министр внутренних дел страны Маттео Пьянтедози также отмечал, что итальянские власти рассматривают возможность иностранного вмешательства в массовые протесты.

Протесты в ряде итальянских городов вспыхнули в октябре вслед за выступлениями французских активистов. Инициаторами выступили студенческие союзы и левые молодежные организации, которые возмущены ростом стоимости жизни. Отмечалось, что порядка 80% из 160 задержанных итальянцев не достигли совершеннолетия.