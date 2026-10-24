Протестующие в Риме проникли в Колизей Манифестанты в Риме проникли внутрь Колизея

Москва24 окт Вести.Участники молодежного протеста в Риме проникли внутрь Колизея, сообщило агентство РИА Новости.

Часть участников манифестации скрывают свои лица. Обстановка в городе остается напряженной, но столкновений между демонстрантами и полицией пока нет.

Несколько сотен радикалов, отделившиеся от многотысячной толпы, проникли внутрь античного памятника​​​. Минут через 10 на место прибыли силы полиции в спецобмундировании для подавления беспорядков. После того, как спустя около 15 минут демонстранты покинули территорию Колизея, ворота, ведущие туда, удалось закрыть сообщили журналисты

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал демонстрации в стране следствием "гибридной войны" иностранных государств. По его мнению, нынешние протесты заметно отличаются от прошлых волн беспорядков, а для воздействия на манифестантов могут использоваться TikTok, YouTube и другие социальные сети.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что заявления Рима о некоем иностранном следе в итальянских протестах может быть продиктовано нежеланием слушать сограждан.